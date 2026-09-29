Anadolu Efes, Real Madrid'i EuroLeague'de 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Milan Nedovic, Saulius Racys, Vasiliki Tsaroucha

REAL MADRID: Campazzo 16, Okeke 11, Smith Jr 10, Feliz 10, Maledon 9, Tavares 8, Jantunen 7, Pradilla 4, Jones 4, Abalde 3, Deck 2

ANADOLU EFES: P. Dozier 18, M. Strazel 14, J. Loyd 12, M. James 12, D. Saric 10, B. Fernando 8, E. Osmani 5, K. Jones 5, D. Russell 5, S. Yusta 3, Malcolm 2

1'İNCİ PERİYOT: 27-29

DEVRE: 53-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-65

EuroLeague'in 2'nci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Euro League'deki 2'nci hafta sonunda ligde 1-1 ile devam etti. Real Madrid ise 2'de 0 ile lige başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı