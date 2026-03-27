Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 82-71 mağlup oldu. İlk çeyreği önde kapatan lacivert-beyazlılar, devre arasına geride girdi ve maçı kaybetti.

Movistar Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı. İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, devre arasına 42-33 üstünlükle girdi.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 82-71 kazandı.

Madrid ekibinde Trey Lyles, 14 sayıyla mücadele etti. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Real Madrid, 22. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
