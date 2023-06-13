Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu.