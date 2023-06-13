Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti
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Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Kaan BüyükçilANADOLU EFES: Clyburn 10, Micic 24, M'Baye 15, Shane Larkin 11, Pleiss 4, Bryant 15, Furkan Haltalı, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 3, Buğrahan TuncerPINAR KARŞIYAKA: Brown 14, Delgado 5, Angola 15, Kuzminskas 14, Kenan Sipahi 3, Errick McCollum 21, Thomas Akyazılı 2, Berkan Durmaz 4, Deniz Kılıçlı, Ali Efe Barış, Efe Ergi Tırpancı, Mert Celep1'İNCİ PERİYOT: 23-14DEVRE: 43-293'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56
Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor