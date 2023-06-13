Üye Girişi
Haberi Paylaş
Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu.

-

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

ANADOLU EFES: Clyburn 10, Micic 24, M'Baye 15, Shane Larkin 11, Pleiss 4, Bryant 15, Furkan Haltalı, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 3, Buğrahan Tuncer

PINAR KARŞIYAKA: Brown 14, Delgado 5, Angola 15, Kuzminskas 14, Kenan Sipahi 3, Errick McCollum 21, Thomas Akyazılı  2, Berkan Durmaz 4, Deniz Kılıçlı, Ali Efe Barış, Efe Ergi Tırpancı, Mert Celep

1'İNCİ PERİYOT: 23-14

DEVRE: 43-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title