Anadolu Efes, Mersin Spor'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Anadolu Efes, Mersin Spor'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Mersin Spor Kulübü'nü 84-81'lik skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Alper Altuğ Köserlioğlu, Yener Yılmaz, Uğur Akyıldız

MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 10, Pineiro 2, Efianayi 5, Kartal Özmızrak, Cruz 27, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 8, Manek 15.

ANADOLU EFES: Larkin 9, Braynt 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Dozier 17, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu, Can Yıldızlı, Ercan Osmani 10, Oturu 9, Erkan Yılmaz, Willis 6

1'İNCİ PERİYOT: 18-25

DEVRE: 38-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-66

5 FAUL: Cruz ( Mersin Spor )

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmayı 84-81 kazanan Anadolu Efes seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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