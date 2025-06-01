Anadolu Efes, Mersin Spor'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Mersin Spor Kulübü'nü 84-81'lik skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Alper Altuğ Köserlioğlu, Yener Yılmaz, Uğur Akyıldız
MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 10, Pineiro 2, Efianayi 5, Kartal Özmızrak, Cruz 27, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 8, Manek 15.
ANADOLU EFES: Larkin 9, Braynt 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Dozier 17, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu, Can Yıldızlı, Ercan Osmani 10, Oturu 9, Erkan Yılmaz, Willis 6
1'İNCİ PERİYOT: 18-25
DEVRE: 38-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-66
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmayı 84-81 kazanan Anadolu Efes seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi.