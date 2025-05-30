Anadolu Efes, Mersin Spor'u 92-71 Yenerek Play-Off'a İyi Başladı

Anadolu Efes, Mersin Spor'u 92-71 Yenerek Play-Off'a İyi Başladı
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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u 92-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Daniel Oturu'nun 36 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

ANADOLU EFES: Bryant 9, Thompson 7, Oturu 36, Rıdvan Öncel 3, Willis 8, Erkan Yılmaz, Larkin 3, Poirier 4, PJ Dozier 12, Ercan Osmani 10, Doğuş Özdemiroğlu,, Burak Can Yıldızlı

MERSİN SPOR: Cruz 3, Cobbs 11, Manek 12, Kartal Özmızrak 4, Magnay 6, Efianayi 15, Pineiro 6, Canberk Kuş 3, Olaseni 6, Deniz Kılıçlı 2 Tevfik Akdamar 3

1'İNCİ PERİYOT: 28-20

DEVRE: 51-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u konuk ettiği karşılaşmadan 92-71 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Oyuna etkili başlayarak ilk periyodu 28-20 önde geçen ev sahibi ekip özellikle pota altındaki skorer oyunuyla 21 sayı üreten Daniel Oturu'nun etkili performansıyla ilk yarıyı da 18 sayı farkla 51-33 önde kapadı. 3'üncü periyodu da 76-54 önde kapatan Anadolu Efes maçı 92-71 kazanarak seride durumu 1-0'a getirdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 36 sayı üreten Daniel Oturu olurken, Süper Lig Play-off kuralları gereği iki maç kazanan takımın play-off yarı finaline yükseleceği eşleşmenin 2'nci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Mersin'de oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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