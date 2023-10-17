Anadolu Efes, LDLC ASVEL'i yendi

Erdem Can : İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, 'Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli. Maçın ikinci periyodundan itibaren savunmamızı sıkılaştırdık, prensiplerimize bağlı kaldık. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik' dedi.

Anadolu Efes, Euroleague'in 3'üncü haftasında LDLC Asvel'i 89-84 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can ile LDLC Asvel Başantrenörü Terence Jonathan Parker açıklamalarda bulundu.

ERDEM CAN: PRENSİPLERİMİZE BAĞLI KALDIK

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, 'Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli. Maçın ikinci periyodundan itibaren savunmamızı sıkılaştırdık, prensiplerimize bağlı kaldık. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik. Maçta bazı basit hatalarımız da oldu. Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon olduğu için maçın sonunda yavaşladığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi cuma günü Valencia ile yapacağımız maça odaklanacağız' ifadelerini kullandı.

LDLC Asvel Başantrenörü Terence Jonathan Parker ise şu ifadeleri kullandı:

'Bugün aslında bir şeyler yapmak için şansımız vardı ama başarılı olamadık. Onlara karşı savunma yapmak, ilk dakikadan itibaren çok zordu.?