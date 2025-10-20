Haberler

Anadolu Efes, Karşıyaka'yı Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Anadolu Efes, Karşıyaka'yı Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Sürdürdü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 101-87 mağlup etti. İlk yarısını önde tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarıda etkili oyun sergileyen Anadolu Efes'e yenilmekten kurtulamadı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

KARŞIYAKA: Moore 12, Samet Geyik 10, Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep

ANADOLU EFES: Larkin 21, Weiler-Babb, Smits 13, Dessert 9, Erkan Yılmaz 2, Şehmus Hazer 8, Lloyd 12, Dozzier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf

1'İNCİ PERİYOT: 34-25

İLK YARI: 50-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde haftaya lider başlayan rakibi Anadolu Efes'e ilk yarısını önde tamamladığı maçta yenilmekten kurtulamadı: 87-101. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçı Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'la birlikte ev sahibi taraftarın arasında izledi. Anadolu Efes bu galibiyetle ligde 4'te 4 yaparken, Karşıyaka 1 galibiyette kaldı.

Maça Alston'un skorer oyunuyla başlayan Karşıyaka öne geçip yakaladığı 9-2'lik seriyle ilk 10 dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 34-25 sonuçlandı. Anadolu Efes'in rakibini yakalamaya çalıştığı ikinci periyot Lloyd'un üçlüğüyle 50-47 sonuçlandı. İkinci yarının başında Dessert'le farkı 1 sayıya indiren Anadolu Efes ardından Larkin'in üçlüğüyle öne geçti. Konuk ekip bu bölümde farkı 8 sayıya kadar taşıdı. Üçüncü periyot 65-71 bitti. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı: 87-101. Anadolu Efes'te Larkin 21 sayı üretirken, Karşıyaka'da Alston 22, Young 20 sayı attı. Yeşil-kırmızılılarda yeni transfer Gordic ise 5 sayıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
