Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 98-81'lik skorla mağlup etti. Maçta önemli performanslar sergileyen oyuncular dikkat çekti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes : Loyd 2, Weiler-Babb 2, Dessert 8, Ercan Osmani 17, Erkan Yılmaz 11, Beaubois 5, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı 4, Lee 9, Swider 9, David Mutaf 9, Jones 5

Karşıyaka : Sokolowski 14, Samet Geyik 5, Gordic 5, Alston 8, Moody 8, Young 17, Serkan Menteşe, Bishop 12, Egemen Yapıcı, Manning 12, Mert Celep, Ege Özçelik

Beş faulle çıkanlar: 35.47 Dessert ( Anadolu Efes ), 38.50 Bishop ( Karşıyaka )

1. Periyot: 22-19

Devre: 50-38

3. Periyot: 75-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 98-81 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
