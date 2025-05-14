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Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 95-77 Yenerek Galip Geldi

Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 95-77 Yenerek Galip Geldi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 95-77 mağlup etti. Efes'in Nwora ile öne çıktığı maçta, Karşıyaka'nın en skorer ismi Smith oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Karşıyaka : Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Eylem Eminoğlu, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Suleiman 1, Yalın Yıldız 2

Anadolu Efes : Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Rıdvan Öncel, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3

1.? ?Periyot: 16-29

Devre: 32-55

3.? ?Periyot: 57-82

Diskalifiye: 34.57 Willis ( Anadolu Efes )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 95-77 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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