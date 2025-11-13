Haberler

Anadolu Efes, İlk EuroLeague Maçına Hazır

Anadolu Efes, İlk EuroLeague Maçına Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da gerçekleşecek olan Anadolu Efes - Bayern Münih EuroLeague maçı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Yerel halkın ilgisiyle biletler kısa sürede tükendi.

ANADOLU Efes, EuroLeague'in 11'inci haftasında Antalya'da oynayacağı Bayern Münih maçının hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Turizm Grubu ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da gerçekleşecek Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yarın saat 20.00'da Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Antalya tarihinde ilk kez oynanacak EuroLeague maçı öncesi satışa sunulan biletler 20 saat gibi bir süre içerisinde tükendi. Maç öncesi ve içerisinde eğlenceli şovlarla mücadelenin coşkusu arttırılacak. Anadolu Efes'in sevimli maskotu Çaylak da taraftarlarla birlikte karşılaşmanın heyecanını katlayacak.

Maç öncesinde şehre gelen Anadolu Efes takımı ise son hazırlıklarını 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Çalışma yaklaşık 1 saat 30 dakika sürerken oyuncuların motive olduğu görüldü. Antrenman sonrasında oyuncular serbest atış çalışması gerçekleştirdi.

ERKAN YILMAZ: GÜZEL BİR ORGANİZASYON İÇİN BURADAYIZ

Antrenman sonrasında Anadolu Efes'in forveti Erkan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, "Doğduğum, büyüdüğüm şehre bu sebeple geri dönmek benim için güzel. Antalya'da şehrin tarihinde ilk EuroLeague maçı. Bizim burada olmamızın en büyük sebeplerinden biri Corendon, yıllardır her başarıda bizimle beraberler. Onların aracılığıyla, onların sayesinde buraya geldik. Antalya'da bu tarihe tanıklık etmemiz güzel oldu. Güzel bir organizasyon için buradayız" dedi.

'GÜZEL BİR ATMOSFERLE GÜZEL BİR GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Bayern Münih maçıyla ilgili ise 27 yaşındaki oyuncu, "Zorlu maç ve kazanmak istiyoruz. Her gün daha iyiye gitmek istiyoruz. İstediğimiz şekilde başlayamadık ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Onun haricinde Bayern Münih tehlikeli bir takım. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Bugünde hazırlıklarımızı yaptık ve kazanmak için sahaya çıkacağız. Antalya halkına da buradan teşekkür etmek isteriz. Maç bileti çıktıktan hemen bir gün sonrasına biletlerin hepsi tükendi. Umarım yarın burada güzel bir atmosferle galibiyetle İstanbul'a geri döneriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Süper Kupa finalini o şehrimizde oynamak istiyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.