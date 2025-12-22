Haberler

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak

Güncelleme:
Anadolu Efes Kulübü, Basketbol Avrupa Ligi'nde 20 Ocak 2026'da yapacağı Hapoel IBI maçı için tarafsız sahada, Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Arena 8888'de mücadele edecek.

Anadolu Efes Kulübü, Basketbol Avrupa Ligi'nde 20 Ocak 2026 Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye konuk olacakları maçın Bulgaristan'da tarafsız saha statüsünde oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan açıklamada, takımın söz konusu maç için İsrail'e gitmeyeceği kaydedildi.

Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yapılacak karşılaşmanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacağı belirtildi. Ayrıca müsabakanın TSİ 20.30'da başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
