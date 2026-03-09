Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Glint Manisa Basket takımını 85-76 skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Alper Gökçebel

Glint Manisa Basket: Stevenson 8, Yiğit Onan 6, Starks 5, Johnson 9, Pereira 17, Smith 5, Mintz 19, Hassan Martin 7, Buğra Çal

Anadolu Efes : Loyd 20, Babb 4, Dessert 10, Dozier, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Lee 18, Smits, Erkan Yılmaz 5, Jones 7

1. Periyot: 13-19

Devre: 32-41

3. Periyot: 56-62

Kaynak: AA / Yusuf Böyük
