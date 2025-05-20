Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-53 ile Geçti

Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-53 ile Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-53'lük skorla mağlup etti. Anadolu Efes, etkili oyununu sürdürerek galibiyet elde etti ve play-in etabına yöneldi.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

GALATASARAY: Palmer Jr 12, Cummings 5, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs 2, Wallace 10, Young 5, Sadık Emir Kabaca 2, Yaman Alişan 4, Delgado, Samet Geyik

ANADOLU EFES: Bryant 17, Thompson 2, Nwora 17, Smits 7, Willis 4, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Rıdvan Öncel

1'İNCİ PERİYOT: 19-21

DEVRE: 32-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-69

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu hafta erteleme maçında evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 45-32 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 69-42'lik skorla geçti. Son çeyrekte farkı açan Anadolu Efes, parkeden 87-53 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray normal sezonu 7'nci sırada tamamladı ve adını play-in etabına yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligi 8'inci sırada bitiren Büyükçekmece ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise 28'inci hafta erteleme maçında karşılaşacağı Beşiktaş Fibabank mücadelesinin ardından normal sezonu tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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