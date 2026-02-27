Haberler

Anadolu Efes, Tel Aviv maçını Belgrad'da oynayacak

Güncelleme:
Anadolu Efes Spor Kulübü, Maccabi Rapyd Tel Aviv ile deplasmanda oynanacak EuroLeague maçının statüsünde değişiklik yaparak, karşılaşmanın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tarafsız sahada oynanacağını duyurdu.

ANADOLU Efes Spor Kulübü, EuroLeague'in 35'inci haftasında 1 Nisan 2026 Çarşamba günü deplasmanda Maccabi Rapyd Tel Aviv ile oynanacak karşılaşmanın statüsünde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "EuroLeague'in 35'inci haftasında, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma; 2 Nisan 2026 Perşembe günü, tarafsız saha statüsünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak ve takımımız İsrail'e gitmeyecektir. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat ile 21.00, Türkiye saatiyle de 22.00 olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

