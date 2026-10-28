Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Efes, EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv'e 118-88 yenilerek 5. yenilgisini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 5. yenilgisini yaşarken Hapoel Tel Aviv 6. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu.

Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan maçta ilk periyodu 27-21 geride kapatan Anadolu Efes, devreye de 60-41 yenik girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59, maçı 118-88 kaybetti.

Anadolu Efes, bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
İliyana Yotova, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turu önde tamamladı

Bulgaristan seçim sonuçları: Yotova ilk turu önde tamamladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Lise öğrencisinin 'okula gelmeyin, kötü şeyler olacak' mesajı ortalığı karıştırdı

Lise öğrencisinin arkadaşlarına attığı mesaj, polisi harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu! AK Partili vekilin mutlu günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü

Ünlü oyuncu tam 63 kilo verdi! Son hali şaşkına çevirdi
Muğla'da felaket üstüne felaket! Eve kaya düştü, yollar göle döndü

Muğla'da felaket üstüne felaket! Eve kaya düştü, yollar göle döndü
Çin'de 65 yaş ve üstü nüfus ilk kez 14 yaş ve altı çocuk nüfusunu geçti

Çin tarihinde bir ilk! Sayıları 220 milyonu geçti