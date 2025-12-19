Dubai Basketbol: 76-80

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Carlos Peruga, Michele Rossi, Uros Obrknezevic

ANADOLU EFES: Beaubois 12, Şehmus Hazer 2, Loyd 4, Weiler-Babb 12, Cordinier 11, Smits 12, Poirier 9, Swider 3, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 4, Jones

DUBAI BASKETBOL: Bacon 6, Abass 2, Prepelic 2, Bertans 11, Anderson 4, Sertaç Şanlı 2, Kabengele 20, Armstrong 2, Wright 17, Petrusev 14, Kamenjas

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 37-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-52

Anadolu Efes, EuroLeague'in 17'nci haftasında sahasında ağırladığı Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Dubai Basketbol, 8'inci galibiyetine ulaşırken Anadolu Efes, 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Dubai Basketbol'da 20 sayı kaydeden Mfiondu Kabengele oldu.