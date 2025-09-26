Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u 90-76 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner

ANADOLU EFES: Cordinier 16, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Dessert 11, Erkan Yılmaz 4, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Swider 8, Smits 7

ESENLER EROKSPOR: Simmons 6, Egehan Arna 3, Galloway 10, Crawford 17, Cornelie 3, Love 23, Thurman 9, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi

1'İNCİ PERİYOT: 24-15

DEVRE: 48-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-76 mağlup etti. Bu mücadelede en skorer isim Esenler Erokspor'da 23 sayı kaydeden Jermaine Love oldu. Anadolu Efes'te ise 16'şar sayı kaydeden Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer galibiyette önemli rol oynadı.