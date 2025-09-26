Haberler

Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u 90-76 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı

Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u 90-76 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u 90-76 yenerek galibiyetle başladı. Maçta Esenler Erokspor'dan Jermaine Love 23 sayı ile en skorer olurken, Anadolu Efes'ten Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer 16'şar sayı kaydetti.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner

ANADOLU EFES: Cordinier 16, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Dessert 11, Erkan Yılmaz 4, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Swider 8, Smits 7

ESENLER EROKSPOR: Simmons 6, Egehan Arna 3, Galloway 10, Crawford 17, Cornelie 3, Love 23, Thurman 9, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi

1'İNCİ PERİYOT: 24-15

DEVRE: 48-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-76 mağlup etti. Bu mücadelede en skorer isim Esenler Erokspor'da 23 sayı kaydeden Jermaine Love oldu. Anadolu Efes'te ise 16'şar sayı kaydeden Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.