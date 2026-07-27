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Anadolu Efes, ABD'li forvet Collin Malcolm'u transfer etti

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu Collin Malcolm'u renklerine bağladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu Collin Malcolm'u renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, son iki sezonda Paris Basketbol ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Telekom Baskets Bonn ile 2022-23 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-24 sezonunda da Paris Basketbol ile BKT Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan Collin Malcolm'ın kariyerinde yerel lig ve kupa şampiyonluklarının da bulunduğu aktarıldı.

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'de geçen sezonu geçiren 29 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde 6.9 sayı, 3.6 ribaunt ve 1 asist ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: AA
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