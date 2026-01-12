Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-85'lik skorla mağlup etti. Maçta Lee ve Loyd öne çıkan isimler oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Van Der Vuurst 15, Pipes 14, Can Kaan Turgut 4, Bruinsma 12, Bandaogo 12, Yiğit Özkan 2, Pusica 14, Metin Türen 2, Myers 10, Johnson

Anadolu Efes : Lee 15, Loyd 23, David Mutaf 12, Ercan Osmani 12, Dessert 7, Beaubois 3, Şehmus Hazer 3, Weiler-Babb 2, Swider 7, Erkan Yılmaz 1, Jones 2

1. Periyot: 18-31

Devre: 38-50

3. Periyot: 65-70

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
