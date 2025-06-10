Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 94-87 yenerek seriyi 2-1'e getirdi

Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 94-87 yenerek seriyi 2-1'e getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Maçta etkili performans sergileyen Anadolu Efes, 4. maçı 12 Haziran'da oynayacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

Anadolu Efes : Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13

1. periyot: 26-22

Devre: 51-43

3. periyot: 78-65

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews ( Beşiktaş Fibabanka)

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde 4. müsabaka, 12 Haziran Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Needham ile dış atışlardan isabet buldu. Anadolu Efes ise Willis'in orta mesafeden ve pota altından sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Periyodun büyük bölümünü önde götüren lacivert-beyazlılar, çeyreğin bitmesine 42 saniye kala Ercan Osmani'nin serbest atıştan basketleriyle farkı 7'ye çıkardı: 26-19. Siyah-beyazlılar ise çeyreğin bitmesine 19 saniye kala Morgan'ın üçlüğüyle farkı 4'e indirdi: 26-22. Sıradaki hücumdan yararlanamayan Anadolu Efes, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci periyodunun ilk 5 dakikasında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes, Nwora ve Doğuş Özdemiroğlu ile üç sayılık basketler attı. Beşikaş Fibabanka da Allman, Mathews ve Morgan'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle rakibine karşılık verdi. Çeyreğin sonlarına doğru tempoyu artıran ev sahibi ekip, 19. dakikada Oturu'nun pota altından bulduğu basketle farkı 10'a çıkardı: 51-41. Siyah-beyazlılar ise periyodun bitmesine 2 saniye kala Yiğit Arslan'ın pota altından bulduğu 2 sayılık basketle farkı 8'e indirdi ve Anadolu Efes, soyunma odasına 51-43 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada Dozier'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 6-0'lık seri yakaladı: 57-43. Lacivert-beyazlılar, sonrasında Oturu'nun 27. dakikadaki smacıyla farkı 19'a kadar çıkardı: 70-51. Periyodun sonuna kadar fazla hata yapmayan Anadolu Efes, son çeyreğe 78-65 önde girdi.

Son periyotta tempoyu artıran Beşiktaş Fibabanka, 33. dakikada Yiğit Arslan'ın pota altından bulduğu basketle 9-0'lık seri yakaladı: 78-74. Siyah-beyazlılar, bu çeyrekte Terry ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Anadolu Efes, Larkin'in basketleriyle farkın azalmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 94-87 kazandı.

Ergin Ataman karşılaşmayı salonda izledi

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka müsabakasını yerinde takip etti.

Anadolu Efes'in eski başantrenörü Ataman, karşılaşmayı yerinde izlerken taraftarların imza isteklerini geri çevirmedi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV'nin patronu için yakalama kararı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Osimhen açıklaması

Galatasaray'dan taraftarlarını sevindirecek Osimhen açıklaması
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'dan Kocaeli'ye bir transfer daha
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan gönderme: Bizi farklı kılan bu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.