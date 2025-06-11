Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka Play-Off Maçı Yarın
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.