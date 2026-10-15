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Anadolu Efes, Bayern Münich'e evinde 93-101 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı

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Anadolu Efes, Bayern Münich'e evinde 93-101 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı
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Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bayern Münich'e 93-101 yenildi. Lacivert-beyazlılar üst üste 3'üncü, toplamda 4'üncü mağlubiyetini alırken Bayern Münich 3 maçlık yenilgi serisini bitirip Euroleague'deki 2'nci galibiyetini aldı.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Arturas Sukys, Luka Kardum, Olegs Latisevs

Anadolu Efes : Saric 21, Strazel 15, Malcolm 13, Fernando 10, Loyd 10, Payne 18, Russell 2, Yusta 2, Jones 2

Bayern Münich: Obst 20, Beauchamp 8, Norris 9, Washingthon Jr. 21, Jokubaitis 9, Thiemann 6, Voigtmann 3, Lucic 6, Wiley 7, Baldwin 5, Silva 4, Jessup 3

1'İNCİ PERİYOT: 22-26

DEVRE: 46-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75

Euroleague'nin 5'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Bayern Münich'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Bayern Münich ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son vererek Euroleague'deki 2'nci galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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