Anadolu Efes, Baskonia'yı Mağlup Ederek Çift Maç Haftasına Galibiyetle Başladı

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, çift maç haftasına galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Banchi, "Bizim açımızdan önemli bir galibiyetti. Çift maç haftasına galibiyetle başlamak önemliydi. Toparlanacak çok fazla zamanımız yok. Önümüzdeki maça odaklanmak gerekiyor. Önemli bir mücadele ortaya koyuyoruz. Umarım bu çabanın benzerini Maccabi maçında da yansıtırız. İki istekli takımın mücadelesini izledik. İlk 20 dakikada rakibimizin mücadelesi vardı. İkinci yarıda bu mücadelesini ortaya koymayı sürdürdü. Üçüncü çeyrekte geri döndüler ve öne geçmeyi başardılar. Son 15 dakikada en iyi basketbolumuzu hem hücumda hem savunmada sahaya yansıttık. Rotasyonumuzun kalitesini de gösterdik. Topu çok iyi dolaştırarak çok iyi hücum ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Banchi play-off'la ilgili olarak ise "Son 4-5 maçtır bu hava içindeyiz. Son dönemde oynadığımız maçların hepsinin final niteliğinde olduğunun bilincindeyiz. Bize düşen sıralamada nerede olduğumuza bakmaksızın mücadelemizi sürdürmek." dedi.

Baskonia cephesi

Baskonia Başantrenörü Pablo Laso ise şunları söyledi:

" Efes'i tebrik ediyorum. Efes için hak edilmiş bir galibiyetti. Son çeyrekte enerjileri bizden fazlaydı. Hücum ribauntlarını kaybetmemiz dışında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Efes gibi bir takım karşısında galibiyet alamadık. Üçlükleri çok iyiydi. Efes'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ribauntlar bu oyunda çok önemliydi çünkü karşı tarafta eşleşmesi zor oyuncular vardı. Hücum ribauntlarını alıp kolayca şans buldular."