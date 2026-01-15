Haberler

Anadolu Efes-Baskonia maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol EuroLeague'de Anadolu Efes, İspanyol takımı Baskonia'ya 89-75 yenilerek üst üste altıncı kez kaybetti. Başantrenör Pablo Laso, takımın dördüncü periyotta mental olarak oyundan düştüğünü ifade etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 22. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'ya 89-75 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini yaşayan Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, dördüncü periyotta oyundan tamamen düştüklerini ve bunun mental sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirmenin hem zor hem de kolay olduğunu belirten Laso, "Çok iyi basketbol oynamasak da ilk 3 çeyrek boyunca maçın içinde kalabildik. Dördüncü periyotta tamamen sahadan kaybolduk. Bu seviyede olacak şey değil. Hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşam oldu. Dördüncü periyottaki sıkıntının mental olduğunu düşünüyorum. Size çok fazla hata sayabilirim. Bu hataları antrenmanlarda görmüyoruz. Mesela, çeyreğin başında 2 saniye içinde basket yediğimizi hatırlamıyorum. Bu, hatalardan biri. Çeyreğin tamamını da siz düşünün." ifadelerini kullandı.

Pablo Laso, lacivert-beyazlı takımın sezon başı yapılanmasına ilişkin bir soruyu, "Takımın sezon başında son derece iyi bir şekilde yapılandırıldığını düşünüyorum. Poirier'in 6 ay kadar takıma katılamayacağı öngöremiyorsunuz. Papagiannis sezonu kapattı. Larkin neredeyse 4 ay yok. Dozier 2 ay yoktu. Bu açıdan değerlendirildiğinde oyuncuların sakatlanma riski her zaman çok önemli bir faktördür. Benim deneyimim ise şöyle; oyunculardan yoksun kalmak zorlu süreçlere neden olur. Onların yeniden takıma katılmasını ve formlarını yakalamasını sağlamak da bir o kadar zordur. Tüm odağım, yarın en iyi takım olabilme mücadelesi." şeklinde yanıtladı.

Saben Lee transferine dair de görüşlerini paylaşan İspanyol çalıştırıcı, "Saben Lee transferini, yaratıcı oyuncu ihtiyacımız olduğu için yaptık. Şu an Lee'yi yargılamak haklı bir durum olmaz. Lee'nin takıma katılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Sergen Yalçın, ''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek bir vedayı daha duyurdu

''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek kahreden haberi duyurdu
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi