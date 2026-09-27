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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş'ı 95-81 yendi. Saric 16 sayı ve 4 ribaunt, James ise 11 sayı ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes : James 11, Loyd 11, David Mutaf 9, Saric 16, Fernando 7, Yusta 8, Ercan Osmani 9, Strazel 10, Russell 9, Erkan Yılmaz 5, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

Beşiktaş : Berk Uğurlu 10, Nowell 3, Furkan Korkmaz 8, Omoruyi, Zizic 12, Dejulius 11, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Wilbekin, Brown 13, Gabriel 9

1. Periyot: 20-16

Devre: 46-37

3. Periyot: 75-59

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.48 Morgan ( Beşiktaş )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş'ı 95-81 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Anadolu Efes, özellikle boyalı alandan bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar ise Berk Uğurlu ve Zizic ile rakibine hücumda karşılık vermeye çalıştı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi.

İlk periyotta üç denemesinde de üç sayılık basket atamayan Anadolu Efes, Strazel ve Russell'ın oyuna girmesiyle dış atışlardan isabet bulmaya başladı. Siyah-beyazlılar ise Brown ve Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle rakibine karşılık verdi. Anadolu Efes, karşılaşmanın 19. dakikasında Yusta'nın turnikesiyle aradaki farkı 11'e çıkardı: 43-32. Çeyreğin devamında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-37 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda Anadolu Efes, Loyd'un 23. dakikada serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla 11-0'lık seri yakaladı: 59-41. Bu dakikadan sonra tempoyu iyice artıran ev sahibi ekip, James'in serbest atış çizgisinden bulduğu basketle de farkı 18'e kadar çıkardı: 71-53. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 75-59 üstün bitirdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, hücumdaki etkinliğini artırdı. Ev sahibi takım, Saric'in 38. dakikada serbest atış çizgisinden bulduğu basketle farkı 23'e çıkardı: 94-71. Karşılaşmanın devamını rahat geçiren Anadolu Efes, salondan 95-81 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'in oyuncuları James ile Saric, takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Saric, mücadeleyi 16 sayı ve 4 ribaunt ile tamamladı. James ise karşılaşmayı 11 sayı ve 6 asisitle bitirdi.

Kaynak: AA
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