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Anadolu Efes, Barcelona'yı mağlup ederek 9. galibiyetini aldı

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Barcelona'yı 98-74 mağlup ederek 9. galibiyetini elde etti. Başantrenör Erdem Can, maçların final niteliğinde olduğunu belirtti.

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, "Sadece bir maç kazandık. Bütün maçlar bizim için final niteliğinde. Bundan sonra da hep böyle olmalıyız" dedi.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 22'nci hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Barcelona'yı sahasında 98-74 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can ve Barcelona Başantrenörü Roger Grimau açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Erdem Can, "Ortaya koydukları efor inanılmazdı. İkinci periyoda kötü başladık. Savunmada zaman zaman sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda savunmada, şut seçimlerinde çok başarılıydı. Sadece bir maç kazandık. Bütün maçlar bizim için final niteliğinde. Bundan sonra da hep böyle olmalıyız. Bizim ortaya koyduğumuz reaksiyon önemliydi" diye konuştu.

"OTURU, SİSTEM İÇERİSİNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

Sezon başında yaşanılan sakatlık problemlerinin ardından kadroya dahil edilen Daniel Oturu'nun sergilediği performansla ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli başantrenör, "Daniel takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Günün sonunda Daniel çok yetenekli bir oyuncu. EuroLeague seviyesinde savunma sistemimiz içerisinde onun atletizmi bizim için önemli. Orada hem 4 hem de 5 numara olarak bize yardımcı oluyıor. Bu bir öğrenme süreci onun için. Beraber kaldığımızda, maç planını uyguladığımızda doğru reaksiyonları veriyoruz. Daniel özelinde bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Sistemin içerisinde o da büyümeye devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

ROGER GRIMAU: 3'ÜNCÜ PERİYOTTA DEFANSİF ANLAMDA ÇOK FAZLA HATA YAPTIK

Barcelona Başantrenörü Roger Grimau ise yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'i tebrik ederek sözlerine başladı ve "İyi bir maç oynadılar. İlk yarı maçın içerisindeydik. 3'üncü periyotta defansif anlamda çok fazla hata yaptık. Bu periyotla birlikte yediğimiz üç sayılık isabetlerle birlikte maçtan koptuk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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