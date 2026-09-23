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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya Palau Blaugrana'da konuk oluyor

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 21.30'da Palau Blaugrana'da Barcelona'ya konuk olacak. İki takım Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken Efes, 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak.

Palau Blaugrana'daki müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım, 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
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