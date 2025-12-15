Petkimspor'a Trabzon freni

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, FIBA Europe Cup'ta Dinamo Sassari'yi üst üste yenerek sükse yapan Aliağa Petkimspor'un çıkışını Trabzonspor durdurdu. Rakibine evinde 105-91 yenilen Petkimspor ligde 11 haftada 4 galibiyette kaldı. Avrupa'da Europe Cup'ta çarşamba günü Casademont Zaragoza'yı konuk edecek Petkim'de Antrenör Özhan Çıvgın, Trabzon sınavının ardından, "Trabzonspor'u tebrik ederim. İki tane çok zorlu deplasman maçını yüksek konsantrasyon yoğunlukla oynadık ve kazanmasını bildik. Bu maçta hücum aksiyonlarında istediklerimizi bulmamıza rağmen savunmada yumuşak kaldık, yediğimiz sayılar kabul edilemezdi. Özellikle maçın son 3 dakikasında, yorgunlukla beraber oyundan tamamen düştük, oyuna akıl koyamadık ve tempoyu kontrol edemedik" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor