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Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etti

8 Aralık 2023 00:01 Son Güncelleme: 00:03 Abone Ol

Euroleague'in 13'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 97-89 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 32 sayı kaydeden Shane Larkin oldu. Anadolu Efes bu mücadelenin ardından 7 galibiyete ulaşırken, Alba Berlin ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.