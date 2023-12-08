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Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etti

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Euroleague'in 13'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 97-89 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 32 sayı kaydeden Shane Larkin oldu. Anadolu Efes bu mücadelenin ardından 7 galibiyete ulaşırken, Alba Berlin ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Mercedes-Benz Arena

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Jurgıs Laurinavicius, Leandro Lezcano

ALBA BERLİN: Prodica 16, Spagnolo 12, Wetzell 2, Delow 5, Mattisseck 3, Schneider 12, Nikic 4, Koudmaje, Rapieque, Thiemann 31, Bean 4

ANADOLU EFES: Larkin 32, Erten Gazi, Thompson 13, Hollatz 9, Ercan Osmani 3, Oturu 10, Daum 17, Jones 13

1'İNCİ PERİYOT: 15-22

DEVRE: 40-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64

5 FAUL: 36.12 Wetzell ( Alba Berlin )

Euroleague'in 13'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 97-89 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 32 sayı kaydeden Shane Larkin oldu. Anadolu Efes bu mücadelenin ardından 7 galibiyete ulaşırken, Alba Berlin ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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