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Anadolu Efes, Alba Berlin'i 86-70 Yenerek EuroLeague'de Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Anadolu Efes, Alba Berlin'i 86-70 Yenerek EuroLeague'de Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
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Anadolu Efes, EuroLeague 7. hafta mücadelesinde Almanya'nın Alba Berlin takımını 86-70'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin'den Hermannsson oldu.

İSTANBUL,

SALON: Uber Arena

HAKEMLER: Milan Nedovic, Marcin Kowalski, Stefan Calic

ALBA BERLİN: Procida 10, Hermannsson 24, Olinde 5, Bean 3, Williams 16, McDowell-White 5, Nufer 1, Schneider, Samar 2, Dörries, Rapieque 4

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 2, Nwora 16, Thompson 9, Bryant 10, Poirier, 3 Beaubois 14, Smits 6, Johnson Jr, Doğuş Özdemiroğlu 10, Hollatz, Oturu 16, Willis

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

DEVRE: 35-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68

ANADOLU Efes, EuroLeague 7'nci hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 70-86 skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin oyuncusu 24 sayıyla Hermannsson oldu. Efes'te ise 16 sayı ile Nwora oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8'inci haftasında evinde Monaco'yu konuk edecek. Alba Berlin ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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