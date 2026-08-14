Haberler

Anadolu Efes, Daron Russell'ı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile 2026-2027 sezonu öncesi anlaştı. Russell, geçen sezon U-BT Cluj-Napoca ile Romanya'da üç kupa kazandı ve finaller MVP'si oldu. Türkiye'de daha önce Galatasaray, Manisa ve Karşıyaka formaları giydi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarımız kapsamında Daron Russell ile anlaşma sağladık. Geçtiğimiz sezon U-BT Cluj-Napoca ile Romanya Ligi, Romanya Kupası ve Romanya Süper Kupası şampiyonluklarını yaşayan Russell, Romanya Ligi Finalleri MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi. Russell'a ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Romanya vatandaşlığı da bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray MCT Technic, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formalarını giydi.

Kaynak: AA
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
ABD'de 16 Yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi

16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

Yavaş sessizliğini bozdu! Kulisleri sarsan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç