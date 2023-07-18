"Ana evi böyle bir şey" diyen Tümer Metin'in perde isyanı sosyal medyayı salladı: Benim de kaderim bu

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in annesinin evinde çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Perde taktığı anları paylaşan Metin videoda, "Gez Alaçatı'da jet sosyeteyle, gel Zonguldak'a perde tak. Ana evi böyle bir şey. Benim de kaderim bu, sürekli perde bana düşüyor…" ifadelerini kullandı.