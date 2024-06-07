Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı

"AK Parti'ye oy vermem" diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbiraderine yaptığı kıyak Özel'den döndü

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız