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Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı

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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi. Türkiye, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha atarak sahadan galip ayrıldı.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

5-1 KAZANDIK

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi.

RAKİP BEKLENİYOR

Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

İspanya Türkiye Polonya Futbol Avrupa Şampiyonası Milli Takım Spor Güncel Haberler

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Didar Myradow:

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