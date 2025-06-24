Ampute Milli Futbol Takımı Kırşehir'de Kamp Yapıyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'deki kamp kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.

Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde kente gelerek kampa giren milli takım, antrenmanlarına Kırşehir Ahi Stadı'nda devam ediyor.

İlk günlerde fiziksel güçlenme ve hareketlilik antrenmanları gerçekleştiren milli takım, bugünden itibaren ise ikili mücadele ve taktik çalışacak.

Milli futbolculardan Şeyhmus Erdinç, basın mensuplarına, Kırşehir'de kendilerine çok güzel bir teveccüh ve destek olduğunu söyledi.

Kentin önde gelenleriyle antrenman ve sonrasında bir araya geldiklerini, çok sayıda gencin antrenmanları yakından takip ettiğini anlatan Şeyhmus, ampute futbolu sahiplendikleri için Kırşehir halkına teşekkür etti.

Polonya'da maçları kazanıp ardından Uluslar A Ligi ve Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı hedeflediklerini dile getiren Şeyhmus Erdinç, "Antrenmanlarımızın ilk etabı fizik kondisyon olarak başladı. Şu an daha taktik ve tekniğe yönelik ikinci etabı idrak ediyoruz. Oyun sistemimizi oturtuyoruz. İnşallah Polonya'da tamamen oturmuş bir takım, daha dinamik sahayı tarayan, istediği oyunu sahaya yansıtan, rakibine üstünlük kuran bir takım çıkarmayı hedefliyoruz. Umarım başarılı oluruz." diye konuştu.

Milli takım teknik direktörü İsmail Temiz de Kırşehir halkının kendilerini gönülden sevdiğini ve desteklediğini belirterek, aynı şekilde ekibin ve oyuncuların da kenti çok sevdiğini ifade etti.

Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanları, teknik heyet ve oyunculara tatlı ikram etti.

Öztürk, Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılarıyla gurur duyduklarını, aşamayacakları hiçbir şey olmadığını ve yeni kupaları kazanacaklarına inandıklarını söyledi.