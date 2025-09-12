Trabzon'da 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası başladı

AVRUPA Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası, Trabzon'da başladı.

Türkiye Ampute Futbol Federasyonu'nun organizasyonu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya'nın mücadele edeceği 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı ve İtalya karşılaşması öncesi düzenlenen törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı.

'DÜNYAYA ÖRNEK BİR TOPLULUK OLDUK'

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile engelli camiasının çağ atladığını ifade ederek, "Türkiye olarak 2002 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilip siyasete girdiği günden bugüne biz engelli camiası olarak gerçekten çağ atladık. Allah razı olsun, kendini halkına ve engelli kardeşlerine adayan yaşlı düşkün olan herkese sahip çıkan bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi yönettiğinden beri engelliler olarak dünyaya örnek bir topluluk olduk. Bugün bizler, ampute futbolu tüm dünyaya tanıtıyoruz. Bu imkanları sunanlara teşekkür ediyorum. Güzel karşılaşmalar olacak" dedi.

DÜNYA AMPUTE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI WİDLAK: BURADA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak, futbolun ve dostluğun bir arada olacağına değinerek, "Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'daki en büyük ampute futbol organizasyonudur. 2023 yılında düzenlenen ilk organizasyon büyük bir başarıyla tamamlandı şimdi ise bu hikayenin yeni bir bölümüne başlıyoruz. 4 farklı ülkede düzenlenecek 4 büyük turnuvada toplam 18 milli takım mücadele edecek. Trabzon, tutkulu futbol taraftarlarıyla tanınan, gerçekten etkileyici bir şehir. Türkiye, ampute futbolda köklü bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma konusundaki başarısıyla da öne çıkıyor. İngiltere, İtalya ve Polonya ile birlikte burada olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Hep birlikte futbolun ve dostluğun öne çıktığı unutulmaz günler yaşayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

'YENİ BİR VİZYON ÇİZİLDİ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ampute Futbol Takımı ile yeni bir vizyonun çizildiğini ifade ederek, "Bu işe Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla birlikte ülkemizde daha çok vaziyet edildi. Ampute Futbol Takımı özel sporcularımızla beraber devletimizin desteği ile yeni bir vizyon çizildi. Futbol takımımız ile dünya şampiyonu olduk. Bu bizler için gurur verici. Bizler de yerelde aynı anlayışı devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ YILDIRIM: HEPİMİZ GURUR DUYUYORUZ

Vali Aziz Yıldırım, şampiyonanın güzel geçmesi temennisinde bulunarak, "Trabzon'da böyle bir faaliyetin ve şampiyonanın yapılıyor olması oldukça önemli. Hepimiz gurur duyuyoruz. Ümit ediyorum ki, bütün misafirlerimiz Trabzon'da olmaktan mutludurlar. En güzel şekilde sportif, gönülden ve yürekten bir mücadele ile bu şampiyona sona erecektir" diye konuştu.

Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Yavuz Selim Sahası'nda gerçekleştirilecek turnuva 12-14 Eylül tarihleri arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak.