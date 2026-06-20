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Ampute futbolda Türkiye Kupası şampiyonu Şahinbey Belediyespor oldu

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Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 4-1 yenen Şahinbey Belediyespor şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Malatya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 4-1 yenen Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı Ampute Futbol Sahası'nda oynanan final maçında Şahinbey Belediyespor ile Başkent Ampute Futbol Gücü karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın normal süresi, 42. dakikada penaltıdan Kemal Güleş, 50+4. dakikada Barış Telli'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Şahinbey Belediyespor, Barış Telli'nin performansıyla ön plana çıktığı uzatma dakikalarında 54. dakikada Yussıf Yahaya, 69 ve 70. dakikalarda Mohammed Mubarık'ın golleriyle rakibini 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Başkent Ampute Futbol Gücü ise organizasyonu ikinci sırada noktaladı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu

Organizasyonun üçüncülük maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü karşılaştı.

Malatya ekibi, 50+3. dakikada Jean Paul Ntambara'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Kupa töreni

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda üçüncülük ve final maçlarının ardından ödül törenleri düzenlendi.

Ödül törenlerinde ampute futbolculara madalyalarını ve kupalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç verdi.

Organizasyonda zafere ulaşan Şahinbey Belediyesporlu oyuncular, şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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