Ampute futbolda Türkiye Kupasının finalistleri belli oldu

Ampute Futbol Türkiye Kupası finalistleri Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Başkent Ampute Futbol Gücü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Şişli Belediye Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda oynanan yarı final maçında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Yarı finalin diğer maçında ise Başkent Ampute Futbol Gücü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek finale çıkan diğer takım oldu.

Final karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.