Ampute Futbol Milli Takımı'nın Hedefi Dünya Kupası

Ampute Futbol Milli Takımı, genç ve tecrübeli futbolcularla yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde Kırşehir'de kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Ahi Stadı Tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, genç ve tecrübeli oyuncuların kaynaşması için Polonya'daki turnuvanın önemli olduğunu söyledi.

Eylülde Trabzon'da düzenlenecek 2025 Uluslar Ligi Şampiyonası ve 2026'da Kosta Rika'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na iyi şekilde gitmek istediklerini dile getiren Temiz, sporda şampiyon olmanın zor ama şampiyon kalabilmenin daha zor olduğunu ifade etti.

Ay-yıldızlı takımın kadro yapısına değinen Temiz, "Yeni jenerasyondaki gençlerimiz burada devam edebilecek düzeyde. Oyuncu rezervimizde tespit ettiğimiz 64 oyuncumuz, daha önceki dönemlerde genç milli takım adına kamp yaptığımız gençlerimiz var. Bu arkadaşlarımız da yerlerini kaptırmamak adına daha çok çalışmaları gerektiğinin bilincindeler." dedi.

Takımda 17 ile 33 yaş arasında oyuncuların olduğunu anlatan Temiz, şöyle konuştu:

"33 yaşındaki arkadaşlarımızın performansı gerçekten çok iyi. 27-28 yaşlarında Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş oyuncular. 2000 yılı üstü ile 2009 doğumlu çok üst düzey oyuncularımız var. Bunların yerini doldurabilecek yine oyuncularımız mevcut. Buna rağmen çok iyi performans gösteriyorlar. Ağabeyleriyle başa baş, omuz omuza mücadele edebiliyorlar. Onun için bize gelecek adına ümit veriyor. Gençlerimiz, tecrübeli oyuncular ve ağabeyleriyle yeni şampiyonluklar bekliyor. 2026 Dünya Kupası'nda yeniden şampiyon olup bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na daha hazır gitmek ve tekrar şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklar."

Hamza Yusuf: "En büyük hayalimiz tekrar Dünya Kupasını kazanmak"

Genç oyunculardan Hamza Yusuf Ersen da milli takımın şu an zirvede olduğunu belirterek, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunduğunu hatırlattı.

Milli takımda kalıcı olmak için çalışacağını anlatan Hamza Yusuf, "Uluslar A Ligi ve Dünya Kupası kadrosunda olup şampiyonluklar elde etmek istiyorum. Burada çok fazla tecrübeli ağabeylerimiz var. Öğrenebildiğimiz kadar onların tecrübelerini almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli futbolcu Halil İbrahim Esen ise en önemli hedeflerinin Dünya Kupası'nda yeniden şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Takımdaki tecrübeli oyunculardan yeni şeyler öğrendiklerini dile getiren Halil İbrahim, "Güçlü bir kadromuz var. Ağabeylerimiz ve benim gibi gençler var. O yapılanmayı iyi değerlendirip bu bayrağı daha da zirveye taşımak istiyoruz. Balkan Şampiyonası ve daha önce de hazırlık turnuvalarına katılmıştım. En büyük hayalimiz tekrar Dünya Kupası'nı kazanmak. İnşallah kupayı Türkiye'ye getiririz." ifadelerini kullandı.