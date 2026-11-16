Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Mısır'ı 2-1 mağlup etti

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Mısır'ı 2-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası B Grubu 2. maçında Mısır'ı 2-1 mağlup etti. Nijerya'yı ilk maçta hükmen yenen milliler, gruptaki son karşılaşmasını TSİ 21.00'de İspanya ile oynayacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında Mısır'ı 2-1 mağlup etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Meksika'da düzenlenen organizasyonun grup aşamasındaki 2. karşılaşmasını da kazandı.
Nijerya'yı ilk karşılaşmada hükmen yenen milliler, gruptaki son maçını TSİ 21.00'de İspanya ile oynayacak.
Kaynak: AA