Ampute Futbol Milli Takımı 2025 Uluslar A Ligi'nde Mücadele Edecek
2025 Uluslar A Ligi, yarın Trabzon'da başlayacak ve Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya takımları mücadele edecek. Organizasyon üç gün sürecek ve karşılaşmalar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen organizasyon üç gün sürecek.
Organizasyonu son sırada tamamlayan takım, Uluslar B Ligi'ne düşecek.
Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımın maç programı şöyle:
12 Eylül Cuma:
15.00 Türkiye-İtalya
13 Eylül Cumartesi:
15.00 Türkiye-Polonya
14 Eylül Pazar:
17.00 Türkiye-İngiltere