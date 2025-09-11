Ampute Futbol Milli Takımı 2025 Uluslar A Ligi'nde Mücadele Edecek

Ampute Futbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği 2025 Uluslar A Ligi, yarın Trabzon'da başlayacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen organizasyon üç gün sürecek.

EAFF Uluslar A Ligi'nde, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya mücadele edecek. Karşılaşmalar, Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak.

Organizasyonu son sırada tamamlayan takım, Uluslar B Ligi'ne düşecek.

Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımın maç programı şöyle:

12 Eylül Cuma:

15.00 Türkiye-İtalya

13 Eylül Cumartesi:

15.00 Türkiye-Polonya

14 Eylül Pazar:

17.00 Türkiye-İngiltere