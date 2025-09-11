Haberler

Ampute Futbol Milli Takımı 2025 Uluslar A Ligi'nde Mücadele Edecek

2025 Uluslar A Ligi, yarın Trabzon'da başlayacak ve Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya takımları mücadele edecek. Organizasyon üç gün sürecek ve karşılaşmalar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği 2025 Uluslar A Ligi, yarın Trabzon'da başlayacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen organizasyon üç gün sürecek.

EAFF Uluslar A Ligi'nde, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya mücadele edecek. Karşılaşmalar, Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak.

Organizasyonu son sırada tamamlayan takım, Uluslar B Ligi'ne düşecek.

Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımın maç programı şöyle:

12 Eylül Cuma:

15.00 Türkiye-İtalya

13 Eylül Cumartesi:

15.00 Türkiye-Polonya

14 Eylül Pazar:

17.00 Türkiye-İngiltere

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
