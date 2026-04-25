Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin şampiyonu Başkent Ampute Futbol Gücü oldu

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından ilk kez düzenlenen ve Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin şampiyonu, finalde Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 2-1 yenen Başkent Ampute Futbol Gücü oldu.

Ampute Futbol Avrupa Ligi'nin finalinde Başkent Ampute Futbol Gücü ile Slask Wroclaw, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Başkent Ampute Futbol Gücü, finalin 4. dakikasında Ömer Güleryüz'le 1-0 öne geçti. Slask Wroclaw, bu golden sadece bir dakika sonra Lukasz Mazurowski ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

Maçın 19. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran Ömer Güleryüz, karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1.

Müsabakayı 2-1 kazanan Başkent Ampute Futbol Gücü, Ampute Futbol Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından başkent ekibinin futbolcuları büyük sevinç yaşadı, taraftarlar da bu sevince ortak oldu.

Şampiyon, törenle kupasına kavuştu

Başkent Ampute Futbol Gücü, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu.

Başkent Ampute Futbol Gücü Teknik Direktörü Rahmi Özcan, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Önemli olan ilk defa düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapıp kupanın ülkemizde kalmasını sağlamaktı. Müthiş bir mücadele oldu, daha iyi oynayan taraf bizdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Başkent Ampute Futbol Gücü olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Kupası'na sahip olan tek takımız. Kupaları almaya, ülkemizi ve şehrimizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Bu sezon aldığımız üçüncü kupa, nasip inşallah Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya da diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Finalde takımının gollerini kaydeden Ömer Güleryüz ise "Mutluyuz, zorlu bir karşılaşma oldu. Biraz zorlu geçeceğini biliyorduk ama dünyanın en iyi oyuncularından oluşan bir takım var bence, o da Başkent Ampute Futbol Gücü. Herkese güzel bir hatırlatma olduğunu sanıyorum. Karşımızda Dünya Kupası'nın favori ülkelerinden Fas'ın 4-5 oyuncusunun olduğu bir takım vardı. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya güzel bir mesaj verdik. Kupalara alışığız ama kupa almaya da doyamıyoruz, inşallah böyle devam edeceğiz." şeklinde konuştu.