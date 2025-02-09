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Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü
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Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic, iki kulübün karşılıklı anlaşması sonrasında Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a geri döndü.

Çaykur Rizespor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'in siyah-beyazlılara geri döndüğünü duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü

YERİNE ABDÜLKADİR ÖMÜR GELİYOR

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Kasımpaşa'ya 3-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Palut, bir aksilik olmadığı takdirde Abdülkadir Ömür'ü kadrolarına katacaklarını, Amir Hadziahmetovic'in ise Beşiktaş'a döneceğini söyledi. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Bi aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak. Son dakika bir sürpriz olmazsa da Amir yarın Beşiktaş'a dönecek" dedi.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-205 sezonunda Çaykur Rizespor forması ile 23 maça çıkan Amir Hadziahmetovic, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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