Ameliyat Sonrası Tenis Sporuna Başlayan Kadın

Yürümekte güçlük çekerken ameliyat sonrası tenise başladı

Mesut MADANBURDUR,(DHA)- Burdur'da 8 yıldır dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken Müzeyyen Akpınar (54), ameliyat olup sağlığına kavuştuktan sonra hayalini kurduğu tenis sporunu öğrenmek için kortta raket sallamaya başladı. Akpınar, turnuvalara katılıp, veteranlar kategorisinde madalya kazanmayı istediğini söyledi.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Müzeyyen Akpınar, 2015'ten itibaren iki dizindeki kıkırdak kaybına bağlı olarak eğrilikten yürüme güçlüğü yaşamaya başladı. Hayatını olumsuz etkileyen rahatsızlıktan dolayı Akpınar, ilgi duyduğu tenis sporunu öğrenemedi. Yaklaşık 3 ay önce ameliyat olan Akpınar'a robot yardımlı total diz protezi tedavisi uygulandı. Tedavisi tamamlanan Akpınar, en çok yapmak istediği spor olan tenisi öğrenmek için kursa katıldı.

Haftanın 2 günü Burdur Tenis İl Temsilcisi ve antrenör Hasan Korkmaz ile kortta tenis çalışan Akpınar, veteranlar turnuvasında madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi. Akpınar, Yıllardır tenis oynamayı özlemle bekledim, çok istedim. Sağlık problemlerim nedeniyle öğrenemedim. 3 ay önce ameliyat geçirdim. Dizlerime protez takıldı. Kendimi, 'Ameliyattan sonra kendimi toparlayınca özlemlerimi gidereceğim, yapamadığım şeyleri, hayallerimi gerçekleştireceğim' diye motive etmiştim. Fizyoterapistimin belirlediği programla tenis eğitimine başladım. Amacım veteranlar şampiyonasına katılmak. Bunun için çok çalışmak gerekiyor. Bunu başaracağıma inanıyorum dedi.

Burdur Tenis İl Temsilcisi ve antrenör Hasan Korkmaz ise Akpınar'ın tenise ilgisi ve öğrenme çabasından dolayı hedefine ulaşacağına inandığını dile getirdi. (DHA)