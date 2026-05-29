Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yıllık 7 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Arjantinli yıldızın bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtilirken, Galatasaray'ın ise 1+1 yıllık yeni sözleşme önerisine henüz cevap alamadığı iddia edildi.

Süper Lig'e yükselen Amedspor'un, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için harekete geçtiği öne sürüldü. Diyarbakır ekibinin Arjantinli yıldız forvete yıllık 7 milyon euro teklif ettiği ancak deneyimli golcünün bu öneriyi kabul etmediği iddia edildi.

AMEDSPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Haziran ayı sonunda serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Arjantinli yıldız için yapılan teklifin detayları dikkat çekti.

ICARDI'DEN OLUMSUZ YANIT

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Amedspor, Mauro Icardi'ye menajeri aracılığıyla resmi bir teklif sundu. Ancak Arjantinli golcünün bu öneriye olumlu yaklaşmadığı ve teklifi geri çevirdiği belirtildi.

YILLIK 7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İddiaya göre Diyarbakır temsilcisi, yıldız futbolcuya yıllık 7 milyon euro maaş önerdi. Konu hakkında açıklama yapan Yağız Sabuncuoğlu, "Israrla yalanlandı ama ben gözümle gördüğüme inanırım. Amedspor, Icardi'ye yıllık 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Icardi şu an için düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Galatasaray yönetiminin de Mauro Icardi'nin takımda kalması için çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yıllık 4 ila 5 milyon euro arasında maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Icardi cephesinin ise yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir maaş beklentisi bulunduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HENÜZ YANIT ALAMADI

Sabuncuoğlu, Galatasaray ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklif eden Galatasaray henüz geri dönüş alamadı. Icardi şartların iyileştirilmesini istiyor. Galatasaray ise teklifinde ciddi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor" dedi.

