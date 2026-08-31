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Amedspor, Trabzonspor'u 90. dakikada devirdi

Amedspor, Trabzonspor'u 90. dakikada devirdi
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Trendyol Süper Lig 3. haftasında Amedspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti, Amedspor'un penaltıdan bulduğu golü ise kaleci Onana kurtardı, dönen topu Yira Sor tamamladı. İkinci yarıda oyuna giren Gift Orban, 90. dakikada galibiyet golünü attı. Amedspor, 6 Eylül'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor, 33 bin taraftarının önünde ağırladığı Trabzonspor'u 90. dakikada Gift Orban'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor, Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından baskısını artıran Amedspor, 43. dakikada ceza sahası içindeki elle oynama nedeniyle penaltı kazandı.

Mücadelenin 45+2. dakikasında topun başına geçen Mbaye Diagne'nin penaltı vuruşunu kaleci Andre Onana kurtardı. Dönen topu iyi takip eden Yira Sor, meşin yuvarlağı ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

GİFT ORBAN 90'DA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda Amedspor'un beraberlik golünü kaydeden Yira Sor, sakatlanarak yerini Gift Orban'a bıraktı. Karşılaşmanın son bölümlerinde galibiyet için yüklenen ev sahibi ekipte, oyuna sonradan dahil olan Gift Orban 90. dakikada topu filelerle buluşturarak takımına 2-1'lik zaferi getirdi.

Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan Amedspor, ligin bir sonraki haftasında 6 Eylül'de deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kaynak: ANKA
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