Amedspor Süper Lig aşkına son anlarda kazandı

Trendyol 1. Lig 31. hafta maçında Amedspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 2-0'lık skorla kazandı.

AMEDSPOR SON ANLARDA KAZANDI

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Daniel Moreno ve 90+4. dakikada Ada İbik (K.K) attı. Manisa FK'de Alenis Vargas, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİ SIRADA

Bu sonuçla birlikte Amedspor, maç fazlasıyla 64 puana çıktı ve ikinci sıraya yükseldi. Manisa FK ise 43 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Manisa FK evinde Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek.