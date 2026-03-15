Amedspor Süper Lig aşkına son anlarda kazandı

Trendyol 1. Lig 31. hafta maçında Amedspor, Manisa FK'yi 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Trendyol 1. Lig 31. hafta maçında Amedspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Daniel Moreno ve 90+4. dakikada Ada İbik (K.K) attı. Manisa FK'de Alenis Vargas, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Amedspor, maç fazlasıyla 64 puana çıktı ve ikinci sıraya yükseldi. Manisa FK ise 43 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Manisa FK evinde Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

İzzettin Akbal:

Amed umarım çıkar

