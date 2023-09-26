Amedspor, liderlik koltuğunu korumak istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Amedspor, Uşak deplasmanından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta maç fazlasıyla liderliğe yükselen Amedspor, Uşak deplasmanından da galibiyetle ayrılıp koltuğunu korumak istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amedspor, 5 haftası geride kalan ligde 13 puan topladı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yoluna yenilgisiz devam eden Amedspor, bu hafta 1 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak.

Amedspor, 7. haftada 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır'da B. Derincespor'la karşı karşıya gelecek. 8. haftayı maç yapmadan bay geçecek olan Amedspor, 9. haftada 18 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da deplasmanda Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. 10. haftada ise rakip Diyarbakır'da saat 19.00'da Isparta 32Spor olacak.

Amedspor, zirve yarışında iddialı olan takımlarla ise 10. haftadan sonra karşılaşmaya başlayacak. - DİYARBAKIR