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Amedspor, Konyaspor'u Diagne'nin 86'da golüyle 1-0 yenip maç fazlasıyla ikinci oldu

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Amedspor, Konyaspor'u Diagne'nin 86'da golüyle 1-0 yenip maç fazlasıyla ikinci oldu
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Süper Lig'in 8'inci haftasında Amedspor, Diyarbakır Stadyumu'nda Konyaspor'u Diagne'nin 86'ncı dakikadaki golüyle 1-0 geçti. Yeşil-kırmızılı takım, bu galibiyetle maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya çıktı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Amedspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u Diagne'nin 86'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Amedspor, ilk bölümde oyunu Konyaspor yarı alanına taşıdı. Ev sahibi ekip yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Amedspor, Orban, Ballet ve Krasniqi ile önemli pozisyonlar buldu ancak skor üstünlüğünü yakalayamadı.

Karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Saba'nın ortasını gole çeviren Diagne, Amedspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yeşil-kırmızılı ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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