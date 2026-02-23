Haberler

Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Amedspor kabustan 90+5'te uyandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında iki haftadır kazanamayan Amedspor, Vanspor'u 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

  • Amedspor, Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Vanspor'u 1-0 yendi.
  • Amedspor'un galibiyet golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan tarafından atıldı.
  • Bu galibiyetle Amedspor 54 puana yükseldi, Vanspor 38 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Amedspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amedspor, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

HAYAT VEREN GOL 90+5'TE GELDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Amedspor aradığı golü mücadelenin uzatma anlarında buldu. Mesut Bakkal'ın yönettiği Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan attı.

2 MAÇLIK KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 2 haftadır puan kaybeden Amedspor, kritik bir 3 puan alarak 54 puana yükseldi. Vanspor ise 38 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Vanspor, kendi sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor