Amedspor kabustan 90+5'te uyandı
Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında iki haftadır kazanamayan Amedspor, Vanspor'u 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
- Amedspor, Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Vanspor'u 1-0 yendi.
- Amedspor'un galibiyet golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan tarafından atıldı.
- Bu galibiyetle Amedspor 54 puana yükseldi, Vanspor 38 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Amedspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amedspor, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
HAYAT VEREN GOL 90+5'TE GELDİ
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Amedspor aradığı golü mücadelenin uzatma anlarında buldu. Mesut Bakkal'ın yönettiği Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan attı.
2 MAÇLIK KÖTÜ SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte ligde 2 haftadır puan kaybeden Amedspor, kritik bir 3 puan alarak 54 puana yükseldi. Vanspor ise 38 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Vanspor, kendi sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.