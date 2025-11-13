Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 5 futbolcusu ile sözleşmesini feshetti.

5 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, TFF Hukuk Müşavirliğince yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, PFDK sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler bünyesindeki 5 futbolcuya, bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımı uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

FUTBOLCULARIN ALDIĞI CEZALAR

Kurulun aldığı karara göre; Amedsporlu oyunculardan Oktay Aydın 12 ay, Adem Gezer 6 ay, Arda Gülmez, Bartu Kaya ve Alberk Koç ise 45'er gün hak mahrumiyeti cezası aldı.